Условия меняются. В каких странах сократят выплаты украинцам в 2024 году

Временной защитой в ЕС пользуются более 4,3 млн беженцев из Украины. Некоторые страны, принявшие много людей и оказавшие большую финансовую поддержку, через два года войны сокращают помощь.
РБК-Украина рассказывает, в каких европейских странах планируется урезать выплаты, чтобы снизить поток людей и побудить украинцев работать.
При подготовке материала использовались источники: Rzeczpospolita, The Irish Times, портал правительства Норвегии, proukrainu.blesk.cz.
Временная защита для бежавших от войны в Украине действует в Польше до 4 марта 2024 года. 9 февраля 2024 года польский Сейм проголосовал о продлении временной защиты и программы помощи до 30 июня 2024 года. После этого условия для украинских беженцев могут измениться.
В частности, до 30 июня будут действовать следующие льготы для украинцев:
Ранее предлагалось также ввести ограничения на поездки в Украину и аннулировать временную защиту. Речь также шла об уменьшении выплат на детей.
Сейчас украинцы наравне с поляками получают пособие на каждого ребенка до 18 лет в размере 800 злотых в месяц (7500 грн). В правительстве готовятся проводить консультации с министерствами, органами местного самоуправления и организациями, оказывающими украинским беженцам помощь.
Фото: Помощь украинским беженцам в Польше (gettyimages.com)
Между тем последнее исследование Варшавского университета показало, что большинство поляков (53% респондентов) против предоставления льгот и выплат беженцам. Государственную помощь одобряют только 21% опрошенных.
Ирландия столкнулась со слишком большим потоком беженцев из Украины и других стран. Только украинцев там уже больше 110 тысяч. С марта 2022 года страна потратила на социальные выплаты украинцам более 750 млн евро. В предоставленном государством бесплатном жилье проживает около 75 тысяч украинцев. Это преимущественно гостиницы, но могут быть монастыри и модульные домики.
Для украинских беженцев, которые приедут с февраля, правительство Ирландии согласовало сокращение выплат. Такие меры должны снизить поток желающих получить убежище, поскольку в стране возник ощутимый дефицит жилья.
По новым правилам новоприбывшие, которые будут проживать в бесплатном жилье от государства будут получать помощь в 38,80 евро в неделю. До сих пор размер выплат для всех беженцев составлял 232 евро в неделю. Проживать в государственном жилье новоприбывшим можно будет до 90 дней. После выезда из бесплатного жилья выплаты могут быть повышены. Тогда нужно будет искать жилье в аренду самостоятельно.
Для прибывших ранее беженцев указанные ограничения пока не будут применять, но в правительстве предполагают, что такие меры могут одобрить в будущем.
Фото: Украинские беженцы в Ирландии (gettyimages.com)
В то же время, для беженцев из Украины урезают финансирование на домашних животных. Теперь новоприбывшие не смогут брать их с собой в государственное жилье, потому что не будет оплачиваться их размещение. Для тех украинцев, которые раньше прибыли в Ирландию и живут в предоставленном государством жилье, начнет действовать запрет на приобретение новых животных.
Правительство Норвегии вводит новые меры по контролю иммиграции. Страна во второй половине 2023 года столкнулась со значительным притоком украинских беженцев, из-за чего места в муниципалитетах почти исчерпались. Поэтому норвежское правительство решило снизить привлекательность страны и уравнять помощь украинским беженцам до уровня других северных стран.
В начале зимы в Норвегии объявили об усилении правил пребывания, а в конце января 2024 года правительство внесло дополнительные предложения по сокращению помощи. В частности, Норвегия не будет предоставлять коллективную защиту людям с двойным гражданством. Также поездки украинцев домой могут привести к аннуляции вида на жительство в Норвегии, кроме особых случаев.
Среди других изменений:
Также украинцев будут побуждать работать. Власти ужесточат ознакомительную программу и выставят конкретные требования по ее направленности. Необходимо будет тратить на деятельность, ориентированную на работу, от 15 часов в неделю.
В Чехии в 2024 году для беженцев из Украины запланированы изменения в программе помощи. В частности, с 1 сентября 2024 года ограничивается срок и условия предоставления бесплатного жилья.
Беженцы получат право на бесплатное проживание в гуманитарном жилье до 90 дней. До того времени такое размещение будет предоставляться на 150 дней. С сентября 2024 года исключение не будут делать даже для уязвимых категорий беженцев (людей с инвалидностью, матерей с маленькими детьми), которые сейчас имеют право жить в жилье от государства без ограничения срока.
Для получения гуманитарных выплат, которые предусматривают определенные суммы для оплаты жилья и средств на питание, нужно будет указывать все доходы из Украины. В частности, в анкете необходимо будет ставить отметку, что заявитель дает разрешение центру занятости получать информацию о доходах от украинской стороны. Бюро трудоустройства смогут посылать запросы о пенсиях или выплатах в украинские учреждения. Также нужно будет подавать справку о доходах, полученных из источников, кроме официальной работы в Чехии. Эти средства будут учитываться при расчете окончательной суммы пособия.
Напомним, мы писали, в какие страны ЕС продолжают массово ехать украинцы. Наибольший поток беженцев – в Германию и Чехию.
Также мы рассказывали, как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты. С декабря украинцы активнее подают документы на вид на жительство.
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