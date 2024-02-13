Умови змінюються. У яких країнах скоротять виплати українцям 2024 року

Польща – пільги продовжили лише на 4 місяці

Тимчасовий захист для втікачів від війни в Україні діє у Польщі до 4 березня 2024 року. 9 лютого 2024 року польський Сейм проголосував про продовження тимчасового захисту і програми допомоги до 30 червня 2024 року. Після цього умови для українських біженців можуть змінити.

Зокрема, до 30 червня діятимуть такі пільги для українців:

право на отримання сімейної допомоги;

вільний доступ до ринку праці;

доступ до медичної допомоги;

можливість вести бізнес.

Раніше пропонувалося також запровадити обмеження на поїздки до України та анулювати тимчасовий захист. Також йшлося про зменшення виплат на дітей.

Зараз українці нарівні з поляками отримують допомогу на кожну дитину до 18 років у розмірі 800 злотих на місяць (7500 грн). В уряді готуються проводити консультації з міністерствами, органами місцевого самоврядування та організаціями, які надають українським біженцям допомогу.

Фото: Допомога українським біженцям у Польщі (gettyimages.com)

Між тим, останнє дослідження Варшавського університету показало, що більшість поляків (53% респондентів) проти надання пільг та виплат біженцям. Державну допомогу схвалюють лише 21% опитаних.

Ірландія – кардинальне скорочення грошової допомоги

Ірландія стикнулася із занадто великим потоком біженців із України та інших країн. Лише українців там уже більше 110 тисяч. З березня 2022 року країна витратила на соціальні виплати українцям понад 750 млн євро. У наданому державою безкоштовному житлі проживають близько 75 тисяч українців. Це переважно готелі, але можуть бути монастирі та модульні будиночки.

Для українських біженців, які приїдуть із лютого, уряд Ірландії узгодив скорочення виплат. Такі заходи мають знизити потік охочих отримати прихисток, оскільки у країні виник відчутний дефіцит житла.

За новими правилами, новоприбулі, які проживатимуть у безкоштовному житлі, наданому державою, отримуватимуть допомогу в 38,80 євро на тиждень. Досі розмір виплат для всіх біженців складав 232 євро на тиждень. Проживати у державному житлі новоприбулим можна буде лише до 90 днів. Після виїзду з безкоштовного житла виплати можуть підвищити. Тоді треба буде шукати житло в оренду самостійно.

Для біженців, які прибули раніше, зазначені обмеження поки не застосовуватимуть, але в уряді припускають, що такі заходи можуть схвалити у майбутньому.

Фото: Українські біженці в Ірландії (gettyimages.com)

Водночас для біженців із України урізають фінансування на домашніх тварин. Відтепер новоприбулі не зможуть брати їх із собою до державного житла, бо не оплачуватиметься їхнє розміщення. Для тих українців, які раніше прибули до Ірландії та живуть у наданому державою житлі, почне діяти заборона на придбання нових тварин.

Норвегія скоротить виплати та посилить правила для українців

Уряд Норвегії запроваджує нові заходи з метою контролю імміграції. Країна у другій половині 2023 року стикнулася зі значним припливом українських біженців, через що місця в муніципалітетах майже вичерпалися. Тому норвезький уряд вирішив знизити привабливість країни та зрівняти допомогу українським біженцям до рівня інших північних країн.

На початку зими у Норвегії оголосили про посилення правил перебування, а в кінці січня 2024 року уряд вніс додаткові пропозиції щодо скорочення допомоги. Зокрема, Норвегія не надаватиме колективний захист людям із подвійним громадянством. Також поїздки українців додому можуть призвести до ануляції дозволу на проживання у Норвегії, крім особливих випадків.

Фото: Українці у Норвегії (gettyimages.com)

Серед інших змін:

Норвегія не надаватиме фінансову допомогу, якщо українці вирішать жити поза центром для біженців;

базові і додаткові пільги будуть залежати від тривалості проживання;

виплати під час ознайомчої програми для пар без дітей зменшать на 530 євро;

на виплату при народженні дитини у 8200 євро матимуть право тільки ті біженці, які проживуть у країні щонайменше 12 місяців;

виплати державної допомоги на дітей віком до 18 років за перерахунком можуть бути скасовані;

проживання у притулках із тваринами буде неможливе.

Також українців спонукатимуть працювати. Влада посилить ознайомлювальну програму і поставить конкретні вимоги щодо її спрямованості. Необхідно буде витрачати на діяльність, орієнтовану на роботу, від 15 годин на тиждень.

У Чехії змінять умови безкоштовного проживання

У Чехії у 2024 році для біженців із України заплановані зміни в програмі допомоги. Зокрема, із 1 вересня 2024 року обмежується термін та умови надання безкоштовного житла.

Біженці матимуть право на безкоштовне проживання у гуманітарному житлі до 90 днів. До того часу таке розміщення надаватимуть на 150 днів. Із вересня 2024 року виняток не будуть робити навіть для вразливих категорій біженців (людей з інвалідністю, матерів із маленькими дітьми), які зараз мають право жити у житлі від держави без обмеження терміну.

Фото: Допомога українським біженцям у Чехії (gettyimages.com)

Для отримання гуманітарних виплат, які передбачають визначені суми для оплати житла та коштів на харчування, треба буде вказувати всі доходи з України. Зокрема, в анкеті на допомогу необхідно буде ставити відмітку, що заявник дає дозвіл центру зайнятості отримувати інформацію про доходи від української сторони. Бюро працевлаштування зможуть надсилати запити про пенсії чи виплати до українських установ. Також треба буде подавати довідку про доходи, які отримані із джерел, крім офіційної роботи у Чехії. Ці кошти враховуватимуть при розрахунку остаточної суми допомоги.