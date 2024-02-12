В какие страны ЕС продолжают массово ехать украинцы: данные Евростата

Число украинских беженцев в Европе растет. По последним данным Евростата, временной защитой в ЕС пользуются уже более 4,3 млн людей из Украины.

В какие страны поток людей самый большой, а откуда украинские беженцы выезжают, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ec.europa.eu .

По данным Евростата, количество украинских беженцев в ЕС выросло за месяц еще более чем на 37 тысяч человек. По состоянию на конец декабря 2023 года в ЕС насчитывалось 4 312 215 человек, получивших временную защиту.

Основными странами, которые больше всего приютили украинцев, остаются: Германия (1 251 245 человек; 29% от общего количества в ЕС); Польша (954 795; 22,1%); Чехия (373 035; 8,7%).

Наибольший рост доли украинских беженцев был в таких странах:

Германия (+15285; +1,2%);

Чехия (+3705; +1,0%);

Испания (+2255; +1,2%).

В ноябре украинцы больше всего ехали в Германию, Чехию и Нидерланды.

В декабре стало меньше украинцев со временной защитой в таких странах ЕС:

Польше (-315 человек);

Франции (-245 человек);

Италии (-125 человек; -0,1%).

Более 98% получивших временную защиту имеют гражданство Украины. Взрослые женщины составляют 46,2% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 33,2%, а взрослые мужчины – 20,6%.