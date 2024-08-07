Условия выплат от УВКБ ООН в Украине изменились: кто может получить помощь
Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь от УВКБ ООН, которая составляет 10 800 гривен на человека. Недавно критерии уязвимости изменились.
Кто сейчас подпадает под условия программы, РБК-Украина сообщили в БФ "Право на защиту", который является официальным партнером агентства по сбору данных на денежную помощь.
Кто может получить выплаты от УВКБ ООН
В июне изменились критерии уязвимостей, по которым предоставлялась многоцелевая денежная помощь УВКБ ООН.
"Учитывая ситуацию с безопасностью и рост количества украинцев, пострадавших от войны, фокус программы был смещен на поддержку наиболее уязвимых лиц", - отмечают в фонде.
Сумма помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины и составляет 3600 грн на человека ежемесячно в течение 3 месяцев. Общая сумма, которую получит каждый член семьи, составляет 10800 грн.
Подать заявку могут:
- уязвимые вынужденно перемещенные лица;
- те, кто вернулся к своему постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).
Среди условий участия в программе денежной помощи:
- семья не получала раньше помощь от международных организаций (в том числе выплат в 2200 грн в месяц);
- доход на члена семьи меньше 5400 грн;
- принадлежность хотя бы к одной категории уязвимости.
Фото: Денежная помощь (РБК-Украина)
Критерии уязвимости для участия в программе
Подать заявку на денежную помощь могут ВПЛ, которые переместились в пределах Украины за последние 6 месяцев и отвечают по крайней мере одному из критериев:
- семья только с одним из родителей и одним или более детей до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);
- семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
- семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания).
Также участие в программе могут принять люди, которые вернулись в Украину после вынужденного перемещения в другую страну из-за военных действий, и отвечают одному из критериев:
- семья только с одним из родителей и одним или более детей до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);
- семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
- семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания);
- и не получавшие денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций как люди, вернувшиеся в Украину после вынужденного перемещения в другую страну или область.
На многоцелевую денежную помощь также могут претендовать люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в пределах Украины из-за военных действий и отвечающие одному из критериев:
- семья только с одним из родителей и одним или более детей до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);
- семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
- семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания);
- и не получавшие денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций как люди, которые вернулись в Украину после вынужденного перемещения в другую страну или после вынужденного перемещения в другую область из-за военных действий
- и которые не были зарегистрированы на помощь от УВКБ ООН ранее, а также не получали денежную помощь от других организаций.
Основной Telegram-канал БФ "Право на защиту" о многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН с возможностью задать вопрос – по ссылке.
Фото: На выплаты могут рассчитывать ВПЛ, которые переместились за последние 6 месяцев (предоставлено РБК-Украина)
Получить консультацию можно в пунктах сбора данных в 18 областях
Со старта программы в марте 2022 года БФ "Право на защиту" собрал данные почти 1,3 млн человек для предоставления денежной помощи от УВКБ ООН.
"В данное время мы продолжаем искать самые уязвимые категории ВПЛ и тех, кто после вынужденного перемещения вернулся домой, и кто еще не получал многоцелевой денежной помощи от международных организаций, а также помогаем пострадавшим от обстрелов", - говорит координатор программы неотложной денежной помощи БФ "Право на защиту" Наталья Брыль.
Она добавляет, что получить консультацию можно в пунктах сбора данных в 18 областях: Львов, Черкассы, Кропивницкий, Полтава, Кременчуг, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Житомир, Одесса, Чернигов, Киев, Харьков, Николаев, Умань, Винница, Хмельницкий, Сумы.
Напомним, мы писали, сколько переселенцев в Украине получают выплаты и какова сумма помощи.
Также мы рассказывали, дадут ли помощь на проживание ВПЛ ребенку, если родители не отвечают критериям.
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