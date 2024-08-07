Умови виплат від УВКБ ООН в Україні змінилися: хто може отримати допомогу

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН , яка складає 10800 гривень на людину. Нещодавно критерії вразливості змінилися.

Хто зараз підпадає під умови програми, РБК-Україна повідомили у БФ "Право на захист", який є офіційним партнером агентства зі збору даних на грошову допомогу.

Хто може отримати виплати від УВКБ ООН

У червні змінилися критерії вразливостей, за якими надавалась багатоцільова грошова допомога від УВКБ ООН.

"Зважаючи на безпекову ситуацію та зростання кількості українців, постраждалих від війни, фокус програми був зміщений на підтримку найбільш вразливих осіб", - зазначають у фонді.

Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика і становить 3 600 грн на людину щомісяця упродовж 3 місяців. Загальна сума, яку отримає кожен член родини, становить 10 800 грн.

Подати заявку можуть:

вразливі вимушено переміщені особи ;

ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

Серед умов участі у програмі грошової допомоги:

родина не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій ( в тому числі виплат у 2200 грн на місяць);

дохід на члена родини менший за 5 400 грн;

належність хоча б до однієї категорії вразливості.

Фото: Грошова допомога (РБК-Україна)

Критерії вразливості для участі у програмі

Подати заявку на грошову допомогу можуть ВПО, які перемістилися в межах України упродовж останніх 6 місяців і відповідають принаймні одному з критеріїв:

родина лише з одним із батьків та однією або більше дітей до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання).

Також участь у програмі можуть взяти люди, які повернулися в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через воєнні дії, і відповідають одному з критеріїв:

родина лише з одним із батьків та однією або більше дітей до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання);

та не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій як люди, які повернулися в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни чи області.

На багатоцільову грошову допомогу також можуть претендувати люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в межах України через воєнні дії та відповідають одному з критеріїв:

родина лише з одним із батьків та однією або більше дітей до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання);

і не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій як люди, які повернулись в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни чи після вимушеного переміщення до іншої області через воєнні дії

і які не були зареєстровані на допомогу від УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.

Основний Telegram-канал БФ "Право на захист" про багатоцільову грошову допомогу від УВКБ ООН з можливістю поставити питання – за посиланням.

Фото: На виплати можуть розраховувати ВПО, які перемістилися упродовж останніх 6 місяців (надане РБК-Україна)

Отримати консультацію можна у пунктах збору даних у 18 областях

Зі старту програми у березні 2022 році БФ "Право на захист" зібрав дані майже 1,3 млн людей для подання на грошову допомогу від УВКБ ООН.

"Наразі ми продовжуємо шукати найвразливіші категорії ВПО й тих, хто після вимушеного переміщення повернувся додому, і хто ще не отримував багатоцільової грошової допомоги від міжнародних організацій, а також допомагаємо постраждалим від обстрілів", - каже координаторка програми невідкладної грошової допомоги БФ "Право на захист" Наталія Бриль.

Вона додає, що отримати консультацію можна у пунктах збору даних у 18 областях: Львів, Черкаси, Кропивницький, Полтава, Кременчук, Запоріжжя, Дніпро, Кривій Ріг, Житомир, Одеса, Чернігів, Київ, Харків, Миколаїв, Умань, Вінниця, Хмельницький, Суми.