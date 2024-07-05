Выплаты ВПЛ: дадут ли помощь ребенку, если родители не отвечают критериям

Переселенцы могут получить продолжение выплат еще на один 6-месячный период, но для этого обязательно нужно соответствовать определенным критериям.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook рассказывает, дадут ли выплаты на ребенка, если родители не подпадают под критерии.

Кто из переселенцев может продлить выплаты

Порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ предусматривает критерии, под которые должна попадать семья, чтобы получить продолжение выплат. А именно:

соответствие "имущественным" критериям, больше о них можно узнать здесь

период перемещения (повторного перемещения) должен быть после 1 января 2022 г.

совокупный доход на одного получателя в семье в течение трехмесячного периода не должен превышать 9 444 грн.

семья должна отвечать установленным требованиям, больше о них здесь

Это означает, что для того, чтобы семья могла продлить выплаты, все члены должны отвечать критериям.

Дадут ли выплаты детям, если родители не попадают под критерии

Дети рассматриваются только в составе семьи. Поэтому если родители не отвечают критериям, то выплаты не дадут даже на ребенка.

Исключения составляют только дети-сироты или дети лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, а также с тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность, дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.

Также важно, что исключением является ситуация, когда семья может получать выплаты без учета дохода отца, который не проживает с ними.

Это регламентировано абз.14 п. 3 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ - в состав семьи не включаются лицо, которое вместе не проживает с получателем и не связано с ним общим бытом. Это должно быть подтверждено документально.