Условия для прекращения огня вряд ли появятся к весне, - Буданов

По его словам, возобновление переговорного процесса ожидается после проведения парламентских выборов в России и за несколько недель до промежуточных выборов в США.

Началом нового раунда консультаций может стать визит в Киев американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Переговоры рано или поздно к чему-нибудь приведут. Нельзя воевать всю жизнь", - подчеркнул руководитель ОП.

Буданов заявил, что враг, вероятно, попытается нанести удар по украинской инфраструктуре в рамках новой массированной зимней кампании обстрелов. Она станет уже четвертой с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, вчера российский диктатор заявил, что договариваться о прекращении войны должны самостоятельно Россия и Украина. По его словам, другие государства должны только оказывать помощь.