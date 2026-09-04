Условия для прекращения огня вряд ли появятся к весне, - Буданов

Переговоры по урегулированию войны России против Украины могут возобновиться в конце сентября. В то же время, реальные условия для прекращения огня, вероятно, сформируются не раньше весны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью The New York Times.
По его словам, возобновление переговорного процесса ожидается после проведения парламентских выборов в России и за несколько недель до промежуточных выборов в США.
Началом нового раунда консультаций может стать визит в Киев американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
"Переговоры рано или поздно к чему-нибудь приведут. Нельзя воевать всю жизнь", - подчеркнул руководитель ОП.
Буданов заявил, что враг, вероятно, попытается нанести удар по украинской инфраструктуре в рамках новой массированной зимней кампании обстрелов. Она станет уже четвертой с начала полномасштабного вторжения.
Напомним, вчера российский диктатор заявил, что договариваться о прекращении войны должны самостоятельно Россия и Украина. По его словам, другие государства должны только оказывать помощь.
Отметим, Путин заявил, что страна-агрессор якобы избегает ударов по властям Украины, поскольку Москве нужны переговорщики, которые не будут ставить Россию "на колени".
Кроме того, представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Кремль готов к продолжению войны, если Украина не признает захваченные территории и не согласится с требованиями Москвы.