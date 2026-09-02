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"Нужны переговорщики". Путин заявил, что Россия избегает ударов по руководству Украины

02:35 02.09.2026 Ср
2 мин
Что сказал Путин об атаках по руководящим лицам?
aimg Эдуард Ткач
"Нужны переговорщики". Путин заявил, что Россия избегает ударов по руководству Украины Фото: диктатор РФ Владимир Путин (Getty Images)
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Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия избегает ударов по властям Украины, так как Москве нужны переговорщики, которые не будут ставить РФ "на колени".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление после саммита ШОС в Кыргызстане.

В ходе общения с прессой российского диктатора спросили, есть ли сейчас иммунитет у президента Владимира Зеленского и руководства Украины от российских ударов, на что был дан следующий ответ:

"Ну, как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение. Ну, какие-то там нам переговорщики нужны", - сказал Путин.

Он добавил, что удары по руководству это заявка на терроризм и если ситуация дойдет до такого, то в Кремле подумают, как отвечать.

Что еще сказал Путин

Напомним, что вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина закроет небо над Россией, пока Москва продолжает войну. В частности, территория РФ будет под атакой дронов. В связи с этим Зеленский предупредил авиакомпании, что небо в России становится полностью опасным.

Путин отвечая на вопрос по поводу этого заявления назвал слова Зеленского "заявкой на государственный терроризм", сказав, что Москва не ведет переговоры с террористами.

Также российский диктатор заявил, что переговоры по миру с Украиной заморожены, и что войска России получили приказ готовится к нанесению ударов по энергетике Украины.

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