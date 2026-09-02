"Нужны переговорщики". Путин заявил, что Россия избегает ударов по руководству Украины

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия избегает ударов по властям Украины, так как Москве нужны переговорщики, которые не будут ставить РФ "на колени".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление после саммита ШОС в Кыргызстане.

В ходе общения с прессой российского диктатора спросили, есть ли сейчас иммунитет у президента Владимира Зеленского и руководства Украины от российских ударов, на что был дан следующий ответ:

"Ну, как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение. Ну, какие-то там нам переговорщики нужны", - сказал Путин.

Он добавил, что удары по руководству это заявка на терроризм и если ситуация дойдет до такого, то в Кремле подумают, как отвечать.