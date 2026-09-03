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Путин заявил о "шансе" на мирную сделку между Украиной и РФ

11:41 03.09.2026 Чт
2 мин
По словам диктатора, другие страны должны только способствовать процессу разрешения конфликта
aimg Валерий Ульяненко
Путин заявил о "шансе" на мирную сделку между Украиной и РФ Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Россия и Украина должны самостоятельно договориться о прекращении войны, а другие государства должны только оказывать помощь. Шансы на достижение таких договоренностей по-прежнему сохраняются.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, ключевая роль в разрешении конфликта принадлежит непосредственно вовлеченным сторонам, в то время как другие страны могут только способствовать процессу.

"Разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны, прежде всего, Россия и Украина, а все другие страны готовы поддержать и помочь, и не только Соединенные Штаты, но и присутствующие здесь страны", - заявил Путин.

Глава Кремля подчеркнул, что "эту проблему" должны решить непосредственно Москва и Киев. Он также выразил уверенность, что перспективы для достижения договоренностей по-прежнему сохраняются.

"Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть", - подытожил российский диктатор.

Напомним, российский диктатор заявил, что страна-агрессор якобы избегает ударов по властям Украины, поскольку Москве нужны переговорщики, которые не будут ставить Россию "на колени".

Отметим, представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Кремль готов к продолжению войны, если Украина не признает захваченные территории и не согласится с требованиями Москвы.

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