Россия готова продолжать войну, если Украина не признает захваченные территории и не согласится с требованиями Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя России при ООН Василия Небензи, которое цитирует " РИА Новости ".

По его словам, Россия готова продолжать боевые действия, если Киев не признает то, что Москва называет "реалиями на местах", и не согласится на устранение "первопричин" войны.

"Без признания сложившихся реалий на местах мирного урегулирования конфликта в Украине не будет. Пока в Киеве продолжают цепляться за иллюзии, отвергать выбор миллионов людей и отказываются устранять первопричины кризиса, Россия будет последовательно добиваться поставленных целей СВО военным путем", - сказал Небензя.

Осийский дипломат также заявил, что контакты России с западными странами в отношении Украины практически прекратились.

Что Россия требует для мира

Заявления Небензи фактически повторяют позицию, которую Москва неоднократно озвучивала по поводу возможных переговоров с Украиной. Российская сторона заявляет о готовности к дипломатическому урегулированию, однако настаивает, что она должна учитывать так называемые новые территориальные реалии.

Москва также утверждает, что будущие договоренности должны учитывать ее интересы в сфере безопасности и позиции населения оккупированных территорий.

В то же время Украина не согласна с такими требованиями России. Киев настаивает на восстановлении территориальной целостности государства и возвращении в международно признанные границы 1991 года.