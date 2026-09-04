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Умови для припинення вогню навряд чи з'являться до весни, - Буданов

17:12 04.09.2026 Пт
2 хв
Керівник ОП попередив про підготовку ворога до нової зимової кампанії обстрілів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Кирило Буданов (Getty Images)

Переговори щодо врегулювання війни Росії проти України можуть відновитися наприкінці вересня. Водночас реальні умови для припинення вогню, ймовірно, сформуються не раніше весни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times.

За його словами, відновлення переговорного процесу очікується після проведення парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у США.

Початком нового раунду консультацій може стати візит до Києва американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

"Переговори рано чи пізно до чогось приведуть. Не можна воювати все життя", - наголосив керівник ОП.

Буданов заявив, що ворог, ймовірно, спробує завдати удару по українській інфраструктурі в межах нової масованої зимової кампанії обстрілів. Вона стане вже четвертою від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, вчора російський диктатор заявив, що домовлятися про припинення війни мають самостійно Росія та Україна. За його словами, інші держави повинні лише надавати допомогу.

Зазначимо, Путін заявив, що країна-агресорка нібито уникає ударів по владі України, оскільки Москві потрібні переговорники, які не ставитимуть Росію "на коліна".

Крім того, представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Кремль готовий до продовження війни, якщо Україна не визнає захоплені території та не погодиться на вимоги Москви.

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Кирило БудановМирні переговориРежим припинення вогнюВійна в Україні