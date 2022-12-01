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В Германии видят новый импульс для вступления Украины в ЕС

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Четверг 01 декабря 2022 11:12
В Германии видят новый импульс для вступления Украины в ЕС Фото: в Германии видят новый импульс для вступления Украины в ЕС (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться в скором времени, но темпы будут зависеть от готовности нашей страны к реформам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тagesschau.

"Вполне возможно, что переговоры начнутся в ближайшее время", - сказала госминистр по Европе и климату в Министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн.

При этом она заявила, что темпы вступления Украины в ЕС будут зависеть, прежде всего, от готовности Украины к реформам.

Также отмечается, что во время визита в Киев Люрманн была очень восхищена происходящим там прогрессом. Она также считает важным, чтобы Украина сохранила этот импульс реформ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО поддержать заявки Украины на вступление в ЕС и Альянс.

Кроме того, президент намекнул на вступление Украины в ЕС до 2030 года.

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