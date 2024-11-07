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У Умерова призвали Восточную Европу создать "Гуманитарный щит" над западом Украины

Фото: Украина приняла участие в Совете министров обороны стран Юго-Восточной Европы (mod.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина разработала идею создания "Гуманитарного щита" вдоль своей западной границы. В этом нужна поддержка стран Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление заместителя министра обороны Украины Сергея Боева на заседании Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы.

Боев напомнил, что северокорейских солдат уже перебросили на территории возле украинской границы. И сейчас важна быстрая реакция партнеров. В частности, необходимо сделать все возможное, чтобы разорвать сотрудничество между Москвой и Пхеньяном. 

Заместитель министра обороны также упомянул о плане победы президента Украины Владимира Зеленского и, в частности, о втором пункте документа, в котором есть четкий перечень необходимого ВСУ вооружения.

Также отдельно Боев поднял вопрос усиления противовоздушной обороны Украины в сотрудничестве со странами-партнерами. 

"Ранее мы представили идею создания "Гуманитарного щита" вдоль западной границы Украины и надеемся, что эта инициатива будет воплощена в жизнь", - подчеркнул чиновник. 

Также он призвал страны Юго-Восточной Европы предоставить Украине из своих резервов вооружение советского образца, поскольку так можно будет обеспечить немедленный эффект на поле боя. 

Помощь от Польши и Румынии

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, что Польша может помочь украинской ПВО в уничтожении ракет и дронов над западной Украиной.

При этом в начале сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркивал, что Польша имеет законное право сбивать российские ракеты и беспилотники, которые летят в ее сторону.

В то же время возможность уничтожения российских ракет над западной Украиной обсуждалась и с Румынией.

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