Умеров встретился с главой Пентагона: обсудили контрнаступление Украины

"Рад был встретиться с моим коллегой Рустемом Умеровым в Киеве, чтобы обсудить контрнаступательные операции Украины и будущие потребности. Мы поддерживаем народ Украины сегодня - и надолго", - подчеркнул Остин по итогам встречи.

Визит Остина в Киев

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сегодня, 20 ноября, находится с визитом в Киеве.

Он заверил, что США вместе с союзниками продолжат оказывать помощь Украине в удовлетворении потребностей на поле боя и долгосрочных оборонных нужд.

Также Остин уже успел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров он подтвердил, что 22 ноября состоится новая встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

По итогам переговоров с главой Пентагона Зеленский анонсировал новый американский пакет военной помощи для Украины, который, в частности, усилит артиллерию.