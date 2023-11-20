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Умеров встретился с главой Пентагона: обсудили контрнаступление Украины

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона США Ллойд Остин (twitter.com/SecDef)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Одной из тем обсуждений стали контрнаступательные операции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Остина в Twitter.

"Рад был встретиться с моим коллегой Рустемом Умеровым в Киеве, чтобы обсудить контрнаступательные операции Украины и будущие потребности. Мы поддерживаем народ Украины сегодня - и надолго", - подчеркнул Остин по итогам встречи. 

Визит Остина в Киев

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сегодня, 20 ноября, находится с визитом в Киеве

Он заверил, что США вместе с союзниками продолжат оказывать помощь Украине в удовлетворении потребностей на поле боя и долгосрочных оборонных нужд. 

Также Остин уже успел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров он подтвердил, что 22 ноября состоится новая встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн")

По итогам переговоров с главой Пентагона Зеленский анонсировал новый американский пакет военной помощи для Украины, который, в частности, усилит артиллерию. 

 

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