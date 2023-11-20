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Умєров зустрівся з головою Пентагону: обговорили контрнаступ України

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров та голова Пентагону США Ллойд Остін (twitter.com/SecDef)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Однією з тем обговорень стали контрнаступальні операції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Остіна у Twitter.

"Радий був зустрітися з моїм колегою Рустемом Умєровим у Києві, щоб обговорити контрнаступальні операції України та майбутні потреби. Ми підтримуємо народ України сьогодні - і надовго", - наголосив Остін за підсумками зустрічі.

Візит Остіна до Києва

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін сьогодні, 20 листопада, перебуває з візитом у Києві.

Він запевнив, що США разом з союзниками продовжать надавати допомогу Україні у задоволенні потреб на полі бою та довгострокових оборонних потреб.

Також Остін вже встиг зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів він підтвердив, що 22 листопада відбудеться нова зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

За підсумками переговорів з головою Пентагону Зеленський анонсував новий американський пакет військової допомоги для України, який, зокрема, посилить артилерію.

 

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