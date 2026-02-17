RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото

Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 17 февраля, в Женеве стартует очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Рустема Умерова в Telegram.

Читайте также: Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России

"Имеем согласованные президентом Украины рамки работы и четкий мандат. На повестке дня - вопросы безопасности и гуманитарные вопросы", - сказано в его заявлении.

 

Фото: переговоры в Женеве (t.me/umerov_rustem)

По словам Умерова, главная задача украинских переговорщиков - максимально продвинуть решения, которые могут приблизить устойчивый мир.

Состав делегации РФ

Делегацию РФ возглавил помощник российского диктатора и его идеолог Владимир Мединский, который уже участвовал в переговорах в прошлом году в Стамбуле. Хотя перед этим в Абу-Даби делегация РФ была под руководством начальника ГРУ Игоря Костюкова.

Делегация россиян насчитывает не менее 15 человек. Кроме Мединского и Костюкова, в ней заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, известный поддержкой жесткой линии Кремля. Он уже начал вбрасывать тезисы о "внешнем управлении" Украиной под эгидой ООН.

Кроме того, среди делегатов представитель ГРУ Александр Зорин, который участвовал в переговорах по "Азовстали" в 2022 году.

Также среди вероятных участников называли Елену Подобреевскую (подчиненную Мединского) и Алексея Полищука (представителя МИД РФ). Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев также прибыл в Женеву.

Напомним, в январе и в начале февраля 2026 года в Абу-Даби прошли несколько раундов переговоров между Украиной и РФ при посредничестве США.

Значительного прорыва в прекращении войны достичь не удалось, но стороны договорились об обмене военнопленными - первый за пять месяцев.

Отметим, Рустем Умеров заявил, что во время трехсторонних переговоров 17-18 февраля украинская сторона планирует поднять вопрос энергетического перемирия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖеневаРустем УмеровМирные переговорыВойна в Украине