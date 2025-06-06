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В РФ заявили о якобы начале обмена телами "6000 на 6000": Украина ответила на вброс

Пятница 06 июня 2025 17:01
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В РФ заявили о якобы начале обмена телами "6000 на 6000": Украина ответила на вброс Иллюстративное фото: Украина и РФ не начинали обмен телами "6000 на 6000" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России утверждают, что обмен телами с Украиной в формате "6000 на 6000" уже начался. Это оказалось фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комиссии Общественной палаты РФ Владимира Рогова в Telegram и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины в Telegram.

Фейк россиян

Рогов заявил, что Россия якобы вернула тела 42 убитых оккупантов.

"В ответ противоположной стороне в рамках первого этапа передачи 6000 тел было передано 503 тела военнослужащих ВСУ", - добавил он.

Позже он нафантазировал, что Украина якобы отказалась принимать тела 503 погибших воинов, которые "доставили в Беларусь".

Что говорят в Координационном штабе

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркнули, что заявления россиян о начале обмена телами погибших солдат не соответствуют действительности.

"Идет подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращение тел павших защитников", - добавили в штабе.

Там также обратили внимание, что любые односторонние заявления россиян о такой чувствительной теме являются очередной манипуляцией.

В Координационном штабе добавили, что готовы к любым репатриационным мерам и обменам пленными.

Обмен телами "6000 на 6000"

Напомним, Украина и Россия во время переговоров в Стамбуле договорились обменять тела погибших солдат в формате "6000 на 6000".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что подготовка к обмену телами начнется после обмена пленными, который запланирован на эти выходные.

В то же время он предупреждал, что россияне уже передавали Украине тела своих солдат под видом украинских. Поэтому перед обменом нужно все тщательно проверить.

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