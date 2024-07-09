Умеров призывает всех украинцев в Европе вступать в легион добровольцев

Министр обороны Рустем Умеров призывает всех украинцев, которые сейчас находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону. Его сформируют и будут тренировать на территории Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, подписанное вчера Владимиром Зеленским и Дональдом Туском, - это новый важный шаг в укреплении обороноспособности обоих государств-соседей!", - отметил Умеров.
Он подчеркнул, что одним из ключевых положений этого соглашения является создание Украинского легиона - специального добровольческого подразделения, которое будет тренироваться на территории Польши для защиты Украины.
Министр привел подробные аргументы, почему это важно:
"Мы призываем всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону. Ваш вклад неоценим в нашей борьбе за свободу и независимость. Каждый ваш шаг приближает нас к победе!", - подчеркнул Умеров.
Напомним, 8 июля Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
В частности, в тексте соглашения указано, что стороны продолжат сотрудничество по подготовке личного состава Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши.
Так, в Польше сформируют легион добровольцев из украинцев, которые находятся в странах ЕС. Они смогут подписать контракт с ВСУ.
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