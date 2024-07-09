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Умєров закликає всіх українців у Європі вступати до легіону добровольців

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони Рустем Умєров закликає всіх українців, які наразі перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Його сформують та тренуватимуть на території Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, підписана вчора Володимиром Зеленським і Дональдом Туском, - це новий важливий крок у зміцненні обороноздатності обох держав-сусідів! ", - зазначив Умєров.

Він наголосив, що одним з ключових положень цієї угоди є створення Українського легіону - спеціального добровольчого підрозділу, який буде тренуватися на території Польщі для захисту України.
 
Міністр навів детальні аргументи, чому це важливо:

  • Підвищення бойової готовності: українські добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн ЄС.
  • Міжнародна підтримка та оснащення: легіон буде оснащений найкращим обладнанням від наших міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.
  • Можливість для громадян України в Європі: українці, які перебувають у Польщі та інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.

 "Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги!", - наголосив Умєров.
 

Український легіон у Польщі

Нагадаємо, 8 липня Україна та Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Зокрема, у тексті угоди вказано, що сторони продовжать співпрацю з питань підготовки особового складу Сил безпеки й оборони України на території Польщі.

Так, у Польщі сформують легіон добровольців з українців, які перебувають у країнах ЄС. Вони зможуть підписати контракт із ЗСУ.

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