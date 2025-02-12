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Умеров прибыл на заседание "Рамштайн": какие вопросы будут на повестке дня

Среда 12 февраля 2025 09:46
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Умеров прибыл на заседание "Рамштайн": какие вопросы будут на повестке дня Фото: Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 12 февраля, заседание "Рамштайн" впервые возглавит государственный секретарь по вопросам обороны Британии Джон Гили. На повестке дня будет ускорение поставок вооружения Украине и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова, которого цитирует ведомства.

"Начинаю работу на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников", - заявил министр.

Он добавил, что со стороны США участие впервые примет новый глава Министерства обороны Пит Гегсет.

В частности на повестке дня:

  • стабильные, а также своевременные поставки военной помощи Украине в 2025-м;
  • усиление поставок критически важного вооружения. Речь идет о противовоздушной обороне (ПВО), авиации и боеприпасах;
  • инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

Также будут обсуждены и долгосрочные решения, а именно:

  • расширение оборонного производства в Украине;
  • финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий;
  • увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.

Ключевые мероприятия в течение недели

Кроме "Рамштайна", в течение недели ожидаются и другие ключевые мероприятия:

  • заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны;
  • Мюнхенская конференция по безопасности.

По словам главы ведомства, он также проведет серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников с целью усиления военного сотрудничества и обсуждения реальных механизмов поддержки Украины.
"Украина готова к переговорам по завершению войны, но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя", - добавил он.

"Рамштайн"

Заседание "Рамштайн" - это встречи Контактной группы по обороне Украины, основанные США в апреле 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Они объединяют десятки стран стран стран, которые поддерживают Украину в ее борьбе против России. Г

На заседаниях обсуждаются актуальные потребности ВСУ и стратегия долгосрочной поддержки. Благодаря "Рамштайну" Украина получила современные системы ПВО, танки, артиллерию, а также подтверждение поддержки от партнеров.

Подробнее о том, чего ожидать от сегодняшнего заседания "Рамштайн" - читайте в материале РБК-Украина"Впервые не под руководством США. Что известно о новом "Рамштайн" и какие ожидания Украины".

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