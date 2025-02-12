Умеров прибыл на заседание "Рамштайн": какие вопросы будут на повестке дня

Сегодня, 12 февраля, заседание "Рамштайн" впервые возглавит государственный секретарь по вопросам обороны Британии Джон Гили. На повестке дня будет ускорение поставок вооружения Украине и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова, которого цитирует ведомства.

"Начинаю работу на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников", - заявил министр.

Он добавил, что со стороны США участие впервые примет новый глава Министерства обороны Пит Гегсет.

В частности на повестке дня:

стабильные, а также своевременные поставки военной помощи Украине в 2025-м;

усиление поставок критически важного вооружения. Речь идет о противовоздушной обороне (ПВО), авиации и боеприпасах;

инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

Также будут обсуждены и долгосрочные решения, а именно:

расширение оборонного производства в Украине;

финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий;

увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.

Ключевые мероприятия в течение недели

Кроме "Рамштайна", в течение недели ожидаются и другие ключевые мероприятия:

заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны;

Мюнхенская конференция по безопасности.

По словам главы ведомства, он также проведет серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников с целью усиления военного сотрудничества и обсуждения реальных механизмов поддержки Украины.

"Украина готова к переговорам по завершению войны, но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя", - добавил он.