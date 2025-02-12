Глава Пентагона прибыл в штаб-квартиру НАТО и сделал заявление

Глава Пентагона Пит Хегсет в среду, 12 февраля, прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он сделал заявление по поводу роли Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хегсета в X (Twitter).

"Наше обязательство четкое: НАТО должно быть более сильной, смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Время союзникам действовать в соответствии с моментом", - отметил новый глава Пентагона.

Хегсет в Брюсселе уже встретился с министром обороны Британии Джоном Хили.



Фото: Хегсет и Хили встретились перед "Рамштайном" (Johanna Geron/AP)

Стоит отметить, что сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это будет уже 26-я встреча союзников.

Впервые "Рамштайн" будет возглавлять не США, а Великобритания. Это будет первая встреча по обороне Украины после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и назначения Пита Хегсета на должность главы Пентагона.