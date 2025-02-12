Впервые не под руководством США. Что известно о новом "Рамштайне" и какие ожидания Украины

Встреча "Рамштайн" состоится сегодня, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Впервые с момента создания формата союзники Украины соберутся под председательством Великобритании, а не США.

Содержание:

"Рамштайн" меняет председателя

Контактная группа по оборонной поддержке Украины в войне с РФ (UDCG) 12 февраля 2025 проведет очередное заседание.

Это будет первая встреча в формате "Рамштайн" после начала работы администрации нового президента США Дональда Трампа. И в отличие от предыдущих 25 заседаний, которые созывал уже бывший глава оборонного ведомства Штатов Ллойд Остин, это заседание пройдет под руководством министра обороны Великобритании Джона Хили.

Союзники Украины соберутся в штаб-квартире НАТО, расположенной в Брюсселе. Встреча продлится с 14:30 до 16:45 по местному времени (15:30-17:45 по Киеву).

Отметим, что UDCG состоится за день до переговоров министров обороны НАТО в столице Бельгии.

Что обсудят союзники

Глава минобороны Британии Джон Хили заявил, что "Рамштайн" и заседание министров НАТО 12-13 февраля будут посвящены активизации поддержки Украины.

Министр отметил, что со второго дня работы на должности, когда он был в Одессе вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским, он взял на себя обязательство, что Великобритания будет способствовать поддержке Украины и ускорит ее.

"Это будет частью дискуссий с другими странами на встрече в среду, где я буду председательствовать. Я уверен, что поддержка Украины также будет частью обсуждений, которые мы проведем в НАТО в четверг", – сказал Хили.

Он добавил, что правительство Великобритании обязалось сохранить 3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи Украине "в этом году, в следующем и каждый год, пока это потребуется".

Скриншот x.com/JohnHealey_MP

В НАТО также анонсировали обсуждение помощи Украине в рамках заседания Контактной групп и на Совете Украина-НАТО (состоится 13 февраля в рамках встречи министров обороны стран Альянса при участии главы Минобороны Украины Рустема Умерова).

Отмечается, что ближайшие дни в Брюсселе будут посвящены согласованию "новых амбициозных целевых показателей для союзников НАТО" по расходам на оборону. Представитель Альянса подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Украина имеет беспрецедентную поддержку НАТО, что составляет 99% всей военной помощи.

"Недавно созданное в Висбадене командование НАТО для поддержки Украины находится в авангарде координации этих и будущих взносов", – отметил чиновник.

США на заседании Контактной группы

Новый глава Пентагона Пит Хегсет представит Штаты на встрече "Рамштайн-26". Как сообщало издание Politico, не исключено, что в будущем председательство в Контактной группе вновь перейдет к США. Однако администрация президента Дональда Трампа еще не взяла на себя обязательства по будущей военной поддержке Украины.

На очередном заседании UDCG и на встрече НАТО на следующий день Хегсет будет присутствовать в качестве "слушателя", не будет объявлять о новых пакетах помощи от США и не будет встречаться лицом к лицу с украинскими коллегами. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова американского чиновника.

Согласно официальному заявлению Пентагона, Пит Хегсет на "Рамштайне" подтвердит приверженность президента США Дональда Трампа к дипломатическому прекращению войны в Украине, причем как можно скорее.

"Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в области безопасности", – говорится в сообщении на портале Минобороны США.

Фото: Пит Хегcет на "Рамштайне" не будет объявлять о военной помощи США (Getty Images)

Также отмечается, что в течение недели глава Пентагона будет находиться в поездках по Европе. Он посетит Германию, Бельгию и Польшу, а на своем первом совещании министров НАТО в Брюсселе Хегсет обсудит с союзниками необходимость увеличения расходов на оборону, усиление европейского лидерства и расширение возможностей оборонной промышленной базы с обеих сторон Атлантики.

Чего ожидает Украина от "Рамштайна"

На фоне избрания президентом США Дональда Трампа среди союзников возникли опасения, что "Рамштайн" может прекратить свою работу или же изменится формат встреч. Ведь еще до вступления в должность новый лидер Штатов выступал за уменьшение военной помощи Украине.

Однако украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос, будет ли продлен "Рамштайн", не поднимался и анонсировал новую встречу в феврале. В то же время глава государства отметил важность сохранения формата, поскольку он поможет получать поддержку от стран-партнеров.

"Что касается формата "Рамштайн", прежде всего было очень важно сохранить формат "Рамштайн", это 50+ стран. Для нас главное – результат, чтобы мы сохранили эти страны -– мы их сохранили. Мы посмотрим, как он будет проходить в этот период, посмотрим как будет дальше, но ожидаем, что будет представительство всех стран, а также США, но посмотрим по результатам", – сказал Зеленский.

По его словам, главный результат "Рамштайна" – помощь Украине: "Совершенно понятно – это количество пакетов, которыми партнеры поддерживают Украину".

Накануне заседания спикер украинского МИД Георгий Тихий рассказал, что Украина тщательно готовится к "Рамштайну-26".

Как он отметил, на предстоящем заседании ожидаются решения по усилению Украины. В частности, они будут касаться ПВО и инвестиций в украинское производство оружия.

Относительно смены главы Контактной группы, представитель украинского МИД выразил мнение, что в "Рамштайне" важнее то, какую помощь страны выделяют Украине, а не то, кто председательствует.

При подготовке использовались: информация с порталов НАТО и Пентагона, заявления президента Украины Владимира Зеленского, пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, министра обороны Великобритании Джона Хили, публикации Politico, The Washington Post, страница UK Ministry of Defence в X.