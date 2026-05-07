ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Умеров отправляется в США на переговоры с Виткоффом, - Bloomberg

02:39 07.05.2026 Чт
2 мин
Визит происходит на фоне коррупционного скандала
aimg Екатерина Коваль
Умеров отправляется в США на переговоры с Виткоффом, - Bloomberg Фото: секретарь Совета национальной безопасности и обороны (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров на этой неделе должен вылететь в Майами на встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Мирные переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик - позиции сторон по Донецкой области остаются несовместимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Звонят от Умерова: секретарь СНБО предупредил о мошенниках

Переговоры в тупике

Москва требует вывода украинских войск из Донецкой области. Киев настаивает: не будет уступать ни одной территории под своим контролем и не будет признавать незаконно оккупированные земли.

Предыдущие раунды переговоров достигли определенного прогресса во многих вопросах, но статус Донецкой области и детали гарантий безопасности для Украины остаются главными камнями преткновения.

Киев надеялся, что Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером посетят Украину, однако это под вопросом. Зеленский подтвердил, что обоих пригласили, но подтверждения от них не поступало.

Фон: коррупционный скандал

Поездка Умерова происходит на фоне резонансного коррупционного скандала. На прошлой неделе "Украинская правда" обнародовала записи разговоров нескольких соратников Зеленского, среди которых - и Умеров.

Верховная Рада вызвала его на допрос, однако Совет национальной безопасности и обороны сообщил, что он не может явиться из-за командировки за границу. Пресс-служба Умерова заявила, что подлинность записей должны проверить компетентные органы.

Ситуация на фронте

На этой неделе Киев предложил Москве перемирие, однако российская армия продолжила обстрелы в течение всей среды. Напряжение растет накануне 9 мая - Путин в одностороннем порядке объявил перемирие на время парада в Москве.

Мирные переговоры отошли на второй план из-за американо-иранского конфликта, который спровоцировал резкий рост мировых цен на энергоносители.

Путин в одностороннем порядке объявил перемирие на 8-9 мая в честь "дня победы". При этом Россия пригрозила массированным ракетным ударом по центру Киева, если празднование будет сорвано атаками.

В ответ Зеленский объявил режим тишины с 00:00 6 мая. Однако уже ночью и утром того же дня россияне атаковали несколько украинских городов, нарушив собственную инициативу. Боевые действия на фронте также не прекращались.

Зеленский заявил, что Россия сорвала режим прекращения огня, и анонсировал определение дальнейших действий по итогам докладов военных и разведки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта