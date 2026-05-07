Умеров отправляется в США на переговоры с Виткоффом, - Bloomberg

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров на этой неделе должен вылететь в Майами на встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Мирные переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик - позиции сторон по Донецкой области остаются несовместимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Переговоры в тупике

Москва требует вывода украинских войск из Донецкой области. Киев настаивает: не будет уступать ни одной территории под своим контролем и не будет признавать незаконно оккупированные земли.

Предыдущие раунды переговоров достигли определенного прогресса во многих вопросах, но статус Донецкой области и детали гарантий безопасности для Украины остаются главными камнями преткновения.

Киев надеялся, что Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером посетят Украину, однако это под вопросом. Зеленский подтвердил, что обоих пригласили, но подтверждения от них не поступало.

Фон: коррупционный скандал

Поездка Умерова происходит на фоне резонансного коррупционного скандала. На прошлой неделе "Украинская правда" обнародовала записи разговоров нескольких соратников Зеленского, среди которых - и Умеров.

Верховная Рада вызвала его на допрос, однако Совет национальной безопасности и обороны сообщил, что он не может явиться из-за командировки за границу. Пресс-служба Умерова заявила, что подлинность записей должны проверить компетентные органы.

Ситуация на фронте

На этой неделе Киев предложил Москве перемирие, однако российская армия продолжила обстрелы в течение всей среды. Напряжение растет накануне 9 мая - Путин в одностороннем порядке объявил перемирие на время парада в Москве.