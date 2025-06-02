Украина и РФ могут провести два обмена пленными: Зеленский назвал цифры

Украина и Россия в ходе сегодняшних переговоров в Стамбуле договорились об обмене пленными. Всего домой могут вернуть 1200 украинцев.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Обмен пленными

"О чем договорились. Будет обмен военных. Будет "1000 на 1000", может быть дополнительные еще "200 на 200", потому что Украина подняла вопрос и относительно дополнительных военных, политзаключенных и журналистов", - рассказал глава государства.

Он уточнил, что списками имен Украина и РФ планируют обменяться уже на этой неделе.

По словам Зеленского, он надеется, что на этот раз Россия заблаговременно передаст списки.

Президент добавил, что россияне заявили о готовности передать тела 6 тысяч погибших защитников. В свою очередь Украина согласилась передать тела 6 тысяч оккупантов.

"Но тут нужно тщательно изучить вопрос, я об этом сказал Умерову (министру обороны Рустему Умерову - ред.), потому что как нам стало известно, "опознанных" у россиян из этих 6 тысяч - 15 процентов, важно все проверить. У нас был момент, когда они передавали нам своих российских убитых солдат", - отметил президент.

Меморандумы

Также, как отметил президент, Украина и Россия обменялись меморандумами. Украина передала свой заранее, а Россия - только во время сегодняшних переговоров.

"Я еще фидбек от Умерова не получил, он едет с докладом, и я буду завтра с ним разговаривать в Киеве и мы поделимся информацией", - рассказал он.

Возвращение украинских детей

Также глава государства отметил, что России передали список из почти 400 депортированных в РФ детей.

В ответ российская делегация предложила "что-то наработать" по этому вопросу.