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США не исключают анонсов новой помощи Украине на "Рамштайне"

США, Воскресенье 10 ноября 2024 21:52
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США не исключают анонсов новой помощи Украине на "Рамштайне" Фото: советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Все встречи "Рамштайна" несли за собой дополнительные обязательства для США в отношении Украины. На этот раз можно ждать того же.

Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Кирби отметил, что заседание "Рамштайна" не впервые состоится в онлайн-формате.

"То, что он состоится онлайн, - это не впервые. Но сейчас президент хочет провести обсуждение на уровне лидеров стран", - сказал советник Белого дома.

Он отметил, что это будет еще одним шансом для США показать лидерство и нашу преданность предоставить Украине то, что нужно на фронте.

"Еще не было ни одной встречи в "Рамштайне", где бы не было дополнительных обязательств. Я думаю, этого можно ожидать", - подытожил Кирби.

Напомним, что в конце октября украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новое заседание в формате Рамштайн.

Заметим, что прошедшая встреча была перенесена из-за непогоды. Тогда президент США Джо Байден первым перенес свой визит в Германию, где должен был возглавить встречу в формате "Рамштайн".

Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что "Рамштайн" состоится в ноябре.

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