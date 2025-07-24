Умеров раскрыл три основных условия Украины на переговорах в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле

Напомним, 23 июля украинская и российская делегации провели третий раунд переговоров в Стамбуле.

Перед началом встреч министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова помочь с мониторингом прекращения огня в Украине. По его словам, Турция имеет необходимую для этого инфраструктуру.

Российские СМИ распространили слухи, будто прошла двусторонняя встреча главы украинской делегации Рустема Умерова и главы российской делегации Владимира Мединского. Однако выяснилось, что это - фейк.

Все детали о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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