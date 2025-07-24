Умєров розкрив три основні умови України на переговорах у Стамбулі

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, 23 липня українська та російська делегації провели третій раунд переговорів у Стамбулі.

Перед початком зустрічей міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова допомогти з моніторингом припинення вогню в Україні. За його словами, Туреччина має необхідну для цього інфраструктуру.

Російські ЗМІ поширили чутки, нібито відбулася двостороння зустріч глави української делегації Рустема Умєрова і глави російської делегації Володимира Мединського. Але з'ясувалося, що це - фейк.

Всі деталі про новий раунд переговорів у Стамбулі - в матеріалі РБК-Україна.

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