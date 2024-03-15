Умеров приехал на Запорожское направление и показал ход строительства фортификаций (видео)

На Запорожском направлении продолжается строительство оборонительных сооружений, которые могут пригодиться в случае отражения российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины .

Глава оборонного ведомства Рустем Умеров решил посетить Запорожскую область.

Он приехал на позиции, где идет строительство фортификационных сооружений.

Усиление оборонных сооружений по всей Украине

Недавно сообщалось, что строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки россиян.

Также спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой заявил, что на Авдеевском направлении фортификационные сооружения строят на втором рубеже. Это добротные деревянные траншеи, также оборудованные определенными бетонными бункерами, которые еще называют "бронекапсулами".

Также президент Владимир Зеленский получил отчет от главы правительства Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. По его словам, речь идет о защите в три полосы протяженностью 2000 километров.