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Умеров представил военным нового командующего Медицинскими силами ВСУ

Фото: Анатолий Казмирчук, командующий Медицинскими силами ВСУ (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Рустем Умеров организовал встречу военных медиков с новым командующим Медицинскими силами ВСУ Анатолием Казмирчуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

"Жизнь и здоровье наших раненых воинов - это ваша личная ответственность. Мы должны совместить новейшие подходы НАТО со всем массивом опыта боевых медиков с украинского фронта", - заявил Умеров во время церемонии представления нового командующего. 

 

Фото: Рустем Умеров на церемонии представления Анатолия Казмирчука (t.me/ministry_of_defense_ua)

При этом глава Минобороны отметил, что он требует избавиться от советских подходов, всего, что не соответствует принципам НАТО, тонн бумаги и сделать эффективную цифровую систему. Также министр призвал сделать нормальную обратную связь с медиками на передовой, чтобы они получали все, в чем есть нужда.

В свою очередь Казмирчук подчеркнул, что задание номер один - сохранение жизней военнослужащих. 

"Коллектив медицинских сил справится со своими задачами. Готов поручиться за свою команду", - добавил командующий. 

Смена командующего Медицинскими силами

Напомним, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о смене командующего Медицинскими силами ВСУ

Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим был назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук. 

Тогда глава государства подчеркивал, что нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов.

 

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