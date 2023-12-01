Умєров представив військовим нового командувача Медичних сил ЗСУ

"Життя і здоров'я наших поранених воїнів - це ваша особиста відповідальність. Ми маємо поєднати новітні підходи НАТО з усім масивом досвіду бойових медиків з українського фронту", - заявив Умєров під час церемонії представлення нового командувача.

Фото: Рустем Умєров на церемонії вистави Анатолія Казмірчука (t.me/ministry_of_defense_ua )

При цьому глава Міноборони зазначив, що він вимагає позбавитися радянських підходів, всього, що не відповідає принципам НАТО, тонн паперу та зробити ефективну цифрову систему. Також міністр закликав зробити нормальний зворотний зв'язок з медиками на передовій, щоб вони отримували все, чого потребують.

У свою чергу Казмірчук наголосив, що завдання номер один - збереження життів військовослужбовців.

"Колектив медичних сил впорається зі своїми завданнями. Готовий поручитися за свою команду", - додав командувач.

Зміна командувача медичних сил

Нагадаємо, 19 листопада президент України Володимир Зеленський розповів про зміну командувача Медичних сил ЗСУ.

Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем було призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.

Тоді глава держави наголошував, що потрібний принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів.