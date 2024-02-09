Умеров представил Сырского министру обороны Франции: обсудили ситуацию на фронте

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню и представил ему нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт украинского министра.

"Во время телефонного разговора представил главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Сырского министру обороны Франции Себастьяну Лекорню", - написал Умеров.

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили понимание ситуации на линии фронта, пути достижения боевого преимущества и первоочередные задачи нового главнокомандующего.

Смена главнокомандующего ВСУ

Напомним, вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что отправил Валерия Залужного в отставку с должности главнокомандующего ВСУ.

Это произошло через неделю после того, как в сети распространяли слухи о решении Зеленского уволить Залужного.

Как объяснил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, для этого решения был ряд причин. В частности, это потребность в изменении тактики.

Новым главнокомандующим стал Александр Сырский, который ранее был командующим Сухопутных войск ВСУ. Более детально о нем можете узнать в материале РБК-Украина.