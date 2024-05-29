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Умеров: работаем над решением о дополнительных 370 млрд гривен на закупку вооружения

Украина, Среда 29 мая 2024 20:55
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Умеров: работаем над решением о дополнительных 370 млрд гривен на закупку вооружения Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Министерстве обороны Украины работают над тем, чтобы Кабмин выделил дополнительные 370 млрд гривен на закупку вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

Он напомнил, что вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским постоянно проводит работу в прифронтовых регионах. Там командиры бригад рассказывают о главных потребностях.

Умеров рассказал, что сейчас в Украине изучают новые возможности поддержки предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса для обеспечения логистических потребностей защитников.

"В настоящее время работаем над решением Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения", - отметил глава Минобороны.

По словам министра, на днях он также посетил Харьковское направление, где продолжаются тяжелые бои. Он заслушал доклад об оперативной обстановке в регионе от командиров бригад, которые сдерживают россиян в области.

Также Умеров рассказал о продуктивной встрече с руководством области и СБУ, на которой обсудили текущую ситуацию и пути ее улучшения.

Рост украинского ОПК

Напомним, еще в феврале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал о том, что за 2023 год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.

В частности, было значительно увеличено производство боеприпасов и беспилотников.

Также недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны блока усилить производство оружия в Украине.

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