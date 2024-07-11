Умеров объяснил, почему разрешение США на удары вглубь РФ не обострит войну в Украине

"Россия уже обострила ее. Они (оккупанты, - ред) не фокусируются на людях, поэтому наносят удары по больницам, по гражданским объектам. Мы хотим защитить людей. Мы хотим нанести удары по военным целям. Поэтому мы хотим функциональных решений, чтобы защитить наши города. Потому что они бьют по нашим городам, по критической инфраструктуре и убивают людей", - сказал он.

Именно поэтому, по словам Умерова, Украине нужно больше противовоздушной обороны, больше оружия для защиты украинцев.

"Мы способны и можем победить. У нас есть план и мы озвучиваем, что нам нужно больше оружия. И колебания предоставить нам оружие, колебания по предоставлению нам разрешений и снятию запретов - это занимает время. Время очень важно, но мы способны и можем это сделать", - констатировал министр.