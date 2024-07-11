Умеров объяснил, почему разрешение США на удары вглубь РФ не обострит войну в Украине

Разрешение США на удары украинских войск вглубь территории России не может обострить войну в Украине. Поскольку Кремль уже ее обстрил.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News.
"Россия уже обострила ее. Они (оккупанты, - ред) не фокусируются на людях, поэтому наносят удары по больницам, по гражданским объектам. Мы хотим защитить людей. Мы хотим нанести удары по военным целям. Поэтому мы хотим функциональных решений, чтобы защитить наши города. Потому что они бьют по нашим городам, по критической инфраструктуре и убивают людей", - сказал он.
Именно поэтому, по словам Умерова, Украине нужно больше противовоздушной обороны, больше оружия для защиты украинцев.
"Мы способны и можем победить. У нас есть план и мы озвучиваем, что нам нужно больше оружия. И колебания предоставить нам оружие, колебания по предоставлению нам разрешений и снятию запретов - это занимает время. Время очень важно, но мы способны и можем это сделать", - констатировал министр.
Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. С того времени западные партнеры помогают Киеву в борьбе с агрессией РФ, постовляя не только гумпомощь, но и вооружение. При этом главным условием его использования является не применение для ударов по территории РФ.
Буквально в начале июля сообщалось, что чиновники в США и на Западе настаивают на том, чтобы Белый дом отменил все ограничения по применению ВСУ американского вооружения по территории России.
При этом ранее, по данным аналитиков Института изучения войны, США разрешили ВСУ атаковать на территории России только те подразделения и объекты, которые готовятся нанести удар по территории Украины или позициям ВСУ, либо уже атакуют их.
В частности, недавно ВСУ поразили зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 в Белгородской области. Враг использовал их для обстрелов Харькова.
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