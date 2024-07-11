Умєров пояснив, чому дозвіл США на удари вглиб РФ не загострить війну в Україні

Дозвіл США на удари українських військ углиб території Росії не може загострити війну в Україні, оскільки РФ вже загострила ситуацію.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, пише РБК-Україна з посиланням на його інтервʼю телеканалу Fox News.
"Росія вже загострила її. Вони (окупанти, - ред) не фокусуються на людях, тому завдають ударів по лікарнях, по цивільних об'єктах. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо завдати ударів по військових цілях. Тому ми хочемо функціональних рішень, щоб захистити наші міста. Тому що вони б'ють по наших містах, по критичній інфраструктурі і вбивають людей", - сказав він.
Саме тому, за словами Умєрова, Україні потрібно більше протиповітряної оборони, більше зброї для захисту українців.
"Ми здатні і можемо перемогти. У нас є план і ми озвучуємо, що нам потрібно більше зброї. І вагання надати нам зброю, вагання щодо надання нам дозволів та зняття заборон - це забирає час. Час дуже важливий, але ми здатні і можемо це зробити", - констатував міністр.
Росія вторглася в Україну у лютому 2022 року. З того часу західні партнери допомагають Києву у боротьбі з агресією РФ, постачаючи не лише гумдопомогу, а й озброєння. При цьому головною умовою його використання не застосування для ударів по території РФ.
Буквально на початку липня повідомлялося, що урядовці в США та на Заході наполягають на тому, щоб Білий дім скасував усі обмеження щодо застосування ЗСУ американського озброєння по території Росії.
При цьому раніше, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, США дозволили ЗСУ атакувати на території Росії лише ті підрозділи та об'єкти, які готуються завдати удару по території України чи позиціям ЗСУ, або вже атакують їх.
Зокрема, нещодавно ЗСУ вразили зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 у Бєлгородській області. Ворог використав їх для обстрілу Харкова.
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