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Удары по территории России. Чиновники США и Европы призывают Белый дом снять все ограничения

Вторник 02 июля 2024 16:05
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Удары по территории России. Чиновники США и Европы призывают Белый дом снять все ограничения Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Многие чиновники в Соединенных Штатах Америки (США) и за рубежом настаивают на том, чтобы Белый дом отменил все ограничения по применению Вооруженными силами Украины (ВСУ) американского вооружения против территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

Как рассказывает издание, незадолго до июньской встречи в Брюсселе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, во время разговора с журналистами, заявил о поддержке разрешения Украине наносить удары по России западным вооружением. Он отметил два момента:

  • близкое расположение Харькова к границе и линии фронта усложняет для Украины защиту;
  • избежание эскалации не должно быть бременем для Украины.

"Украина имеет право наносить удары по военным целям на российской территории - часть права на самооборону - и мы имеем право поддержать их в защите", - заявил он.

В частности ослабить ограничения администрацию Байдена призвали члены Конгресса, среди которых есть ведущие демократы. К ним также присоединились многие европейские партнеры.

"Россия организует атаки с российской территории, а мы накладываем ограничения на Украину. Это нонсенс", - заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас в интервью Defense News.

Удары по территории России

С начала полномасштабного вторжения Запад активно поддерживал Украину вооружением. При этом условием было то, что Силы обороны не должны применять оружие партнеров против российской территории.

После начала наступления врага на Харьковскую область, а также усиления обстрелов прифронтовых регионов все больше союзников начали пересматривать свою позицию.

Лишь в конце мая, после того, как разрешение на удары по России поддержал ряд стран НАТО, в Белом доме также дали Украине "зеленый свет", но с определенными ограничениями. Штаты пока не разрешают глубокие удары по РФ, но Украина может атаковать российские войска, позиции и пусковые установки вдоль своей границы.

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