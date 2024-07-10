Уничтожили ЗРК, которые атаковали Харьков. В ВСУ рассказали, как повлияло разрешение бить по РФ

Недавно Силы обороны поразили зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 в Белгородской области. Враг использовал их для обстрелов Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника штаба – заместителя командира ОТУ "Харьков" Виктора Солимчука, которого цитирует Армия Inform .

"Наши подразделения на передовой получают определенное вооружение и боеприпасы в рамках помощи от западных партнеров. А главное - мы получили разрешение использовать вооружение Запада по военным объектам, расположенным на территории России", - рассказал Солимчук.

По его словам, Силы обороны на Харьковском направлении также поражают живую силу и технику врага, когда она только пересекает границу. В то же время до сих пор существует потребность усиления противовоздушной обороны (ПВО) для уничтожения российской авиации, которая запускает бомбы с модулями планирования на большом расстоянии.

"Также реальной является потребность в высокоточном ракетном вооружении, с возможностью наносить удары на всю глубину войск противника - и по пунктам управления, и по ПВО, и по районам сосредоточения, и по другим важным военным объектам на территории РФ", - добавил он.

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Разрешение на удары по территории России

Украина заявила о необходимости наносить удары по военным целям на территории России для самозащиты и отражения российских атак. Этот вопрос стал одним из ключевых в дебатах между союзниками и будет обсуждаться на саммите НАТО.

Некоторые европейские страны, в частности Великобритания, поддерживают эту позицию Киева. Однако, например, правительство США пока не сняло всех ограничений на использование своего оружия Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский, во время визита в США, 9 июля, призвал Вашингтон разрешить Силам обороны уничтожать российскую авиацию на территории России.