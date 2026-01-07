Умеров и Буданов сообщили о результатах нового раунда переговоров с США в Париже

"Провели очередной раунд консультаций со специальным посланником Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а также сотрудником Белого дома Джошем Груенбаумом. Это уже была третья встреча с американской стороной в течение двух дней в Париже", - сказано в сообщении.

Со стороны Украины в переговорах приняли участие сам Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, новый руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, его новый первый заместитель Сергей Кислица, а также председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник Офиса Президента Александр Бевз.



"Предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны. Отдельно сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США", - отметил Умеров, добавив, что готовится подробный доклад для президента Украины Владимира Зеленского.

Со своей стороны Буданов сообщил, что во время второго дня переговоров встретился с советниками по вопросам национальной безопасности и делегацией США. Но кроме них, он успел встретиться с представителями военной разведки Франции.

"Ключевые темы: гарантии безопасности и координация дальнейших шагов для приближения справедливого мира. Также провел профессиональную встречу с коллегами из французской военной разведки и лично ее руководителем - генералом Жаком Лангладом де Монгро", - написал он.