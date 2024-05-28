ua en ru
Вт, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО от Испании

Лиссабон, Вторник 28 мая 2024 20:38
UA EN RU
Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО от Испании Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Испания предоставит Украине дополнительную противовоздушную оборону для защиты от российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишом Монтенегру.

"Что касается, например, Испании, там я бы обратил на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительная ПВО относительно конкретных систем и конкретных ракет", - рассказал Зеленский.

Он также уточнил, что не хочет раскрывать детали, пока эти системы не доставили в Украину.

Patriot от Испании

Напомним, российские оккупанты усилили обстрелы Украины еще несколько месяцев назад. Враг использует для атак баллистику. Для уничтожения таких целей у ВСУ есть только ЗРК Patriot.

На этом фоне Украина обратилась к западным партнерам с призывом передать дополнительные батареи Patriot.

26 апреля в СМИ появилась информация, что Испания категорически отказалась предоставлять украинским защитникам Patriot, несмотря на просьбы стран Запада.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Испания ПВО Помощь Украине Военная помощь
NEWS
Северный фронт. О чем предупреждает Умеров и где РФ может пойти в атаку: мнение эксперта
Северный фронт. О чем предупреждает Умеров и где РФ может пойти в атаку: мнение эксперта
DAILY
Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление