Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО от Испании

Испания предоставит Украине дополнительную противовоздушную оборону для защиты от российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишом Монтенегру.

"Что касается, например, Испании, там я бы обратил на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительная ПВО относительно конкретных систем и конкретных ракет", - рассказал Зеленский. Он также уточнил, что не хочет раскрывать детали, пока эти системы не доставили в Украину.