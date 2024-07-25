Украина получит от Испании новую батарею ЗРК Hawk: названы сроки передачи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Испании .

Как отмечается, министр обороны Испании Маргарита Роблес подробно рассказала украинскому коллеге Рустему Умерову о предстоящих поставках военной техники.

В новый пакет войдет дополнительная батарея зенитно-ракетного комплекса MIM-23 Hawk. Поставки системы запланированы на сентябрь.

В то же время Роблес также рассказала о важном прогрессе в подготовке украинских военнослужащих в Испании, количество которых достигло 5 тысяч.

Умеров поблагодарил Испанию за ее важную и безоговорочную поддержку.

Что известно о ЗРК Hawk

Следует отметить, что Украина активно использует MIM-23 Hawk с начала полномасштабной войны с Россией.

Американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk разработала компания Raytheon в период с 1954 по 1960 год. Этот комплекс был принят на вооружение в 1960 году и с тех пор претерпел много модификаций и улучшений. Армия США эксплуатировала MIM-23 Hawk до 2002 года.

В общей сложности было выпущено более 40 000 единиц такого типа комплекса. MIM-23 Hawk способен перехватывать ракеты и самолеты с вероятностью поражения цели 85% в модификации I-Hawk. Максимальная дальность действия комплекса составляет 50 км.