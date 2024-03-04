Умеров переговорил с министром обороны и командующим Вооруженных сил Британии: обсудили дроны

Умеров сообщил, что во время разговора, они обсудили возможности реализации в рамках коалиции по развитию морских возможностей. И отметил, что Украина вместе с партнерами должна масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота.

"Нам нужно увеличить использование беспилотников в Украине. Благодарен Великобритании за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины", - подчеркнул министр.

Коалиция дронов

Напомним, 12 декабря прошлого года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

В то же время, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен в том, что дроны не принесут решающего преимущества ни одной из сторон во время войны в Украине.

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