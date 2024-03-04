UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Умєров переговорив з міністром оборони та командувачем Збройних сил Британії: обговорили дрони

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони Рустем Умєров провів переговори з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил адміралом сером Ентоні Радакіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони.

Умєров повідомив, що під час розмови, вони обговорили можливості реалізації в рамках коаліції з розвитку морських спроможностей. Та наголосив що Україна разом з партнерами має масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту.

"Нам потрібно збільшити використання безпілотників в Україні. Вдячний Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України", - підкреслив міністр.

Коаліція дронів

Нагадаємо, 12 грудня минулого року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

Водночас начальник Головного управління розвідки Кирил Буданов впевнений у тому, що дрони не принесуть вирішальної переваги жодній зі сторін під час війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяРустем УмєровВійна Росії проти України