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Путин готов к миру "в надлежащих условиях", - Кушнер

14:48 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Мария Науменко
Путин готов к миру "в надлежащих условиях", - Кушнер Фото: спецпредставитель президента США Джаред Кушнер (Getty Images)
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Мир с Россией возможен в определенных условиях, считают в США. В то же время Москва подвергает сомнению готовность Украины и европейских стран к договоренностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального посланника президента США Джареда Кушнера в ходе переговоров в Абу-Даби.

По словам Кушнера, европейские партнеры чаще всего спрашивают американскую сторону, действительно ли Россия и ее лидер стремятся к миру.

Он отметил, что после разговора со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом они пришли к выводу: российская сторона готова к завершению войны, если для этого будут созданы "должные условия".

"Из того, что мы со Стивом услышали от него, можем с уверенностью сказать, что, по нашему мнению, да, при положенных условиях", - подчеркнул Кушнер.

В то же время, по его словам, россияне поднимают такой же вопрос в отношении Украины и европейских стран. Москва также хочет знать, действительно ли они искренне настроены на мир.

Напомним, сегодня, 10 ноября, в Абу-Даби состоялся новый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России по завершению войны. Встречи запланированы на два дня.

Перед встречей с российской стороной украинская делегацияпровела консультации с представителями США и европейских партнеров – Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.

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