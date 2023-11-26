Умеров обсудил с Остином усиление возможностей ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Умерова в Facebook.

"Провел еженедельный телефонный разговор с моим американским коллегой, министром Ллойдом Остином. Мы обсудили актуальные приоритеты помощи в сфере безопасности и совместные шаги для усиления возможностей украинской армии", - сообщил он.

Умеров во время разговора также отметил массовую атаку российских беспилотников на украинские города и критическую инфраструктуру в День памяти жертв Голодоморов.

"Благодарен министру Остину за его непоколебимую поддержку", - добавил министр.

Военная помощь от США

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что США выделили новый пакет военной помощи для Украины.

Издание Politico писало, что Украина хочет получить от Соединенных Штатов радары малой дальности Sentinel для отслеживания баллистических ракет и других объектов.

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