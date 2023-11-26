Умєров обговорив з Остіном посилення можливостей ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Умєрова в Facebook.

"Провів щотижневу телефонну розмову з моїм американським колегою, міністром Ллойдом Остіном. Ми обговорили актуальні пріоритети безпекової допомоги та спільні кроки для посилення спроможностей українського війська", - повідомив він.

Умєров під час розмови також наголосив на масовій атаці російських безпілотників на українські міста та критичну інфраструктуру в День пам’яті жертв Голодоморів.

"Вдячний міністру Остіну за його непохитну підтримку", - додав міністр.

Військова допомога від США

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що США виділили новий пакет військової допомоги для України.

Видання Politico писало, що Україна хоче отримати від Сполучених Штатів радари малої дальності Sentinel для відстеження балістичних ракет та інших об'єктів.

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