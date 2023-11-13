Умеров обсудил с главой Минобороны Австралии оборонные потребности Украины к зиме

"Мы обсудили критические потребности Украины к зиме, в основном системы ПВО, артиллерию и больше боеприпасов", - отметил украинский министр.

По его словам, также внимание было уделено системам защиты от российских дронов.

Умеров поблагодарил Австралию за политическую поддержку, военную помощь и обучение наших солдат.

Помощь Украине от Австралии

Напомним, Австралия является одним из союзников Украины с начала российского полномасштабного вторжения.

Несколько недель назад власти Австралии объявили о новом пакете военной помощи для наших солдат на 12 миллионов долларов. В его рамках Украине передали 3D-принтер по металлу и системы борьбы с дронами.

Также недавно Австралия на два года продлила санкции на импорт из России и Беларуси.