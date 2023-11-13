Умеров обсудил с главой Минобороны Австралии оборонные потребности Украины к зиме

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с австралийским коллегой Ричардом Марлсом. В частности, они обсудили потребности Украины к зиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Умерова в Twitter.
"Мы обсудили критические потребности Украины к зиме, в основном системы ПВО, артиллерию и больше боеприпасов", - отметил украинский министр.
По его словам, также внимание было уделено системам защиты от российских дронов.
Умеров поблагодарил Австралию за политическую поддержку, военную помощь и обучение наших солдат.
Напомним, Австралия является одним из союзников Украины с начала российского полномасштабного вторжения.
Несколько недель назад власти Австралии объявили о новом пакете военной помощи для наших солдат на 12 миллионов долларов. В его рамках Украине передали 3D-принтер по металлу и системы борьбы с дронами.
Также недавно Австралия на два года продлила санкции на импорт из России и Беларуси.
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