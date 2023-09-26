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Австралия на два года продлила санкции на импорт продукции из России и Белоруссии

Вторник 26 сентября 2023 01:59
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Австралия на два года продлила санкции на импорт продукции из России и Белоруссии Фото: Австралия продлила санкции против России (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правительство Австралии продлило санкции на российские и белорусские товары, которые будут облагаться налогом повышенной пошлиной до октября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Австралии Пенни Вонга.

" Дополнительный 35% тариф на российский импорт был впервые введен в апреле 2022 года. Вместе с запретом на импорт золота и энергоресурсов это повлияло на торговлю между двумя нашими странами", - говорится в заявлении.

По словам Вонг, Австралия тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы заставить Россию понести расходы посредством целевых санкций и торговых мер, которые уменьшают способность России финансировать свою незаконную и безнравственную войну в Украине.

Помощь Украине от Австралии

Австралия является одной из крупнейших стран, не входящих в НАТО, и оказывает помощь, боеприпасы и оборудование Украины.

В частности, Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster.

Отметим, что австралийская оборонная компания Electro Optic Systems заключила контракт с украинским государственным внешнеторговым предприятием "СпецТехноЭкспорт" на поставку в Украину в сотню своих систем дистанционного вооружения (RWS).

РБК-Украина также сообщало, что правительство Австралии применило санкции против российских чиновников и около 1000 физических и юридических лиц РФ.

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