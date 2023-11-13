Умєров обговорив з головою Міноборони Австралії оборонні потреби України до зими

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з австралійським колегою Річардом Марлсом. Зокрема, вони обговорили потреби України до зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова у Twitter.
"Ми обговорили критичні потреби України до зими, переважно системи ППО, артилерію та більше боєприпасів", - зазначив український міністр.
За його словами, також увага була приділена системам захисту від російських дронів.
Умєров подякував Австралії за політичну підтримку, військову допомогу та навчання наших солдатів.
Нагадаємо, Австралія є одним із союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення.
Кілька тижнів тому влада Австралії оголосила про новий пакет військової допомоги для наших солдатів на 12 мільйонів доларів. У його рамках Україні передали 3D-принтер по металу та системи боротьби з дронами.
Також нещодавно Австралія на два роки продовжила санкції на імпорт з Росії та Білорусі.
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