В Киев с визитом прибыла глава МВД Финляндии с визитом

В Киев с визитом прибыла глава Министерства внутренних дел (МВД) Финляндии Мари Рантанен. Во время поездки она уже встретилась с украинским коллегой Игорем Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.

Как пишет МВД, визит Ратанен стал продолжением диалога о сотрудничестве и обмене опытом в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Определены основные направления взаимодействия:

гражданская защита;

гуманитарное разминирование;

охрана границы;

борьба с организованной преступностью;

противодействие гибридным угрозам.

Во время встречи было обсуждено сотрудничество между странами. Для Украины, как отмечает МВД, важны инновационные подходы и совершенствование алгоритмов работы в условиях войны.

"Финляндия интересна своими достижениями в развитии системы укрытий, поддержке ментального здоровья личного состава, борьбе с российской дезинформацией", - добавляет ведомство.

Помощь Украине со стороны Финляндии

Финляндия с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину, предоставляя военную, финансовую и гуманитарную помощь. Она поставляет оружие, боеприпасы и другое военное оборудование, а также способствует подготовке украинских военных. Кроме того, Финляндия принимает украинских беженцев и оказывает им необходимую поддержку.

На днях Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии приняло решение о предоставлении 36,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине.