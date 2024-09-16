RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умеров обсудил с эстонским коллегой закупку украинских дальнобойных ракет и дронов

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с эстонским коллегой Ханно Певкуром. Одной из тем обсуждений стала закупка украинских дальнобойных ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского Минобороны в Facebook.

По словам Умерова, в ходе переговоров он обсуждал с Певкуром пути укрепления сотрудничества между странами. 

"Основное внимание было уделено возможным новым проектам, направленным на поддержку украинской оборонной промышленности. В частности, закупки украинских дальнобойных дронов и ракет", - отметил украинский министр. 

Он добавил, что Украина ценит вклад Эстонии в укрепления обороноспособности страны, а также открытость Таллина к новым форматам сотрудничества. 

 

Что предшествовало

Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляниця".

Также глава украинского государства рассказал о испытании первой украинской баллистической ракеты. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, ее дальность составляет около 600-700 километров.

В начале сентября Александр Камышин отмечал, что Литва предоставит Украине 10 млн долларов на закупку ракеты-дрона "Паляниця".

Более детально о новом дальнобойном украинском оружии - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныЭстонияРустем УмеровПомощь УкраинеВоенная помощь