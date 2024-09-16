Умеров обсудил с эстонским коллегой закупку украинских дальнобойных ракет и дронов

Что предшествовало

Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляниця".

Также глава украинского государства рассказал о испытании первой украинской баллистической ракеты. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, ее дальность составляет около 600-700 километров.

В начале сентября Александр Камышин отмечал, что Литва предоставит Украине 10 млн долларов на закупку ракеты-дрона "Паляниця".

Более детально о новом дальнобойном украинском оружии - в материале РБК-Украина.

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