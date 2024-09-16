Умєров обговорив з естонським колегою закупівлю українських далекобійних ракет та дронів

За словами Умєрова, під час переговорів він обговорював з Певкуром шляхи зміцнення співпраці між країнами.

"Основна увага була приділена можливим новим проектам, спрямованим на підтримку української оборонної промисловості. Зокрема, закупівлі українських далекобійних дронів та ракет", - зазначив український міністр.

Він додав, що Україна цінує внесок Естонії у зміцнення обороноздатності країни, а також відкритість Таллінна до нових форматів співробітництва.