UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Умєров обговорив з естонським колегою закупівлю українських далекобійних ракет та дронів

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори із естонським колегою Ханно Певкуром. Однією з тем обговорень стала закупівля українських далекобійних ракет та дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського Міноборони у Facebook.

За словами Умєрова, під час переговорів він обговорював з Певкуром шляхи зміцнення співпраці між країнами.

"Основна увага була приділена можливим новим проектам, спрямованим на підтримку української оборонної промисловості. Зокрема, закупівлі українських далекобійних дронів та ракет", - зазначив український міністр.

Він додав, що Україна цінує внесок Естонії у зміцнення обороноздатності країни, а також відкритість Таллінна до нових форматів співробітництва.

 

Що передувало

Нагадаємо, 24 серпня президент України Володимир Зеленський заявив про перше успішне застосування української ракети-дрону "Паляниця".

Також глава української держави розповів про випробування першої української балістичної ракети. За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, її дальність становить близько 600-700 км.

На початку вересня Олександр Камишин зазначав, що Литва надасть Україні 10 млн доларів на закупівлю ракети-дрону "Паляниця".

Більш детально про нову далекобійну українську зброю - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниЕстоніяРустем УмєровДопомога УкраїніВійськова допомога